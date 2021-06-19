الكاظمي للرئيس الايراني المنتخب: نتطلع لتوثيق التعاون وتوفير الامن

شفق نيوز/ هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة إنتخابه، مؤكداً تطلعه الى توثيق أواصر التعاون المشترك.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر بعث ببرقية تهنئة الى فخامة السيد إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله في برقية التهنئة: "نقدم لفخامتكم خالص التهاني بمناسبة إنتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيلكم ثقة الشعب الإيراني، متمنين لسيادتكم النجاح في مهامكم وللشعب الإيراني الرفاه والإزدهار".

كما أكد الكاظمي في البرقية، على "عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين العراقي والايراني، وتطلعه الى توثيق أواصر التعاون المشترك بين بلدينا لما فيه المصالح المشتركة، والعمل على توفير الأمن والإستقرار لشعبينا ولسائر شعوب المنطقة".

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، في وقت سابق اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز معظم الأصوات.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا في إيران، جمال عارف، في تصريح للصحفيين، إن "رئيسي حصل على 17 مليون و800 ألف صوت، بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين".