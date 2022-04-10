الكاظمي لقائد عسكري أمريكي: يجب منع نمو داعش مجدداً أوتأسيس مواطئ قدم

شفق نيوز/ أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، قائد القيادة الوسطى الأمريكية ضرورة منع نمو تنظيم "داعش" مجدداً أوتأسيس مواطئ قدم.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون الأمني والعسكري بين العراق والولايات المتحدة، ومجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن.

وأوضح البيان، أنه جرى أيضاً البحث في تعزيز التنسيق الأمني المشترك، سيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين.

وأكد الكاظمي على أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة.

من جانبه أكد الجنرال مايكل كوريلا تقديره للمستوى القتالي للقوات الأمنية العراقية، وارتفاع مؤشرات الأداء وقدرتها على تنفيذ مهامها الميدانية الجديدة، واستثمار القدرات الجوية التي توفرها طائرات القوة الجوية العراقية الحديثة.

وجرى أثناء اللقاء، وفق البيان، التطرق إلى الوضعين الأمني والعسكري على المستوى الإقليمي والتنسيق المشترك لوأد نشاط الجماعات الإرهابية، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.