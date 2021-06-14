الكاظمي لـ"ناجيات إيزيديات": لن تستقر الأمور مالم يتم تحرير جميع المختطفين

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الامور لن تستقر الأمور مالم يتم تحرير جميع المختطفين من الايزيديين والايزيديات.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير استقبل مجموعة من الايزيديات الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، ممن يخضعن لبرنامج رعاية حكومية في العاصمة بغداد، واستمع باهتمام الى معاناتهن ومشاكلهن".

ووجه الكاظمي وفقا للبيان وزيرة الهجرة والمهجرين والامانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة احتياجاتهن، والاسراع في تلبية متطلبات جميع النازحين وعلى وجه الخصوص الناجيات الايزيديات".

واكد، "اهتمام الحكومة الكبير بملف المختطفين من النساء والاطفال الايزيديين"، مبينا أن "الامور لن تستقر مالم يتم تحرير جميع المختطفين، وتعزيز السلم الأهلي واعادة تاهيل مناطق اهلنا الايزيديين وتعويضهم عما عانوه بسبب وحشية الارهاب".

وابدت الناجيات تثمينهن لجهود الحكومة في اقرار قانون الناجيات الايزيديات، والذي يعد من القوانين المهمة ولاقى ترحيبا دوليا كبيرا، حيث يتضمن تعويضات للناجيات، والعمل على دمجهن في المجتمع بعد اعادة تاهيلهن صحيا ونفسيا، وهذا ما تعمل عليه الحكومة عبر مؤسساتها.