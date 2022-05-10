الكاظمي لـ"لجنة تطوير ساحة التحرير ونصب الحرية": يجب البدء بسرعة

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الإشراف على تطوير ساحة التحرير ونصب الحرية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي "شدد خلال الاجتماع على الأهمية التاريخية والحضارية لنصب الحرية وساحة التحرير، بوصفها رموزاً حضارية وفنية، فضلاً عن كونها مكوناً من مكونات الهوية المعمارية لمدينة بغداد".

وأضاف البيان أن الكاظمي وجّه "بوضع خارطة طريق لإنجاز العمل تشتمل التوقيتات والتفاصيل الفنية كافة، وأن يجري البدء بهذه المهام بالسرعة الممكنة"

وشدد على "تذليل جميع العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بعمل اللجنة؛ كي تخرج النتائج بما يليق بوجه بغداد الحضاري، وأهمية نصب الحرية في الذاكرة العراقية" وفقا للبيان.