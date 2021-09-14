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الكاظمي لـ"أبو الغيط": تعزيز الحضور العربي في العراق يحظى بتجاوب شعبي وسياسي

Category: سیاسة

Date: 2021-09-14T18:49:25+0000
الكاظمي لـ"أبو الغيط": تعزيز الحضور العربي في العراق يحظى بتجاوب شعبي وسياسي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن تعزيز الحضور العربي في العراق يحظى بتجاوب شعبي وسياسي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل أبو الغيط والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية، وعموم الأوضاع في البلدان العربية، وآخر تطوّرات القضية الفلسطينية، ودور الجامعة العربية في تعزيز المسار الإيجابي ضمن هذه الملفات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى "الدور الذي تقوم به الجامعة العربية، في تقريب وجهات النظر، وتقليل التوترات، وفي تعزيز الحضور العربي في العراق؛ الأمر الذي يحظى بتجاوب شعبي وسياسي".

وبيّن أن "العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار محل القطيعة والتصادم". وأكّد رئيس مجلس الوزراء أن "العراق يرى ضرورة اعتماد الدول العربية على نفسها، والانفتاح على تبادل وجهات النظر بين الأشقاء".

من جانبه أشاد أبو الغيط بـ"عودة العراق للاضطلاع بدوره الإقليمي والعربي، وعدّ ذلك عودة مظفرة لها انعكاساتها الإيجابية على عموم الملفات الإقليمية والعربية، ومنها ملفات تعزيز الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة".

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