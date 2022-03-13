الكاظمي لبلينكن: سنحصن العراق من أي اعتداءات

شفق نيوز/ تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث، حيث أكد الوزير بلنكين تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وعبرّ رئيس مجلس الوزراء عن شكره للمواقف الساندة للعراق، وأكد أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، وإن العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً.

وشهد الاتصال أيضاً مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء بشأن أفضل السبل لحل النزاعات، وتثبيت الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم، بحسب البيان.

وفي وقت سابق من الأحد، تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وخلال الاتصال الهاتفي، أدان وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مدنية في أربيل فجر الأحد، بحسب بيان لحكومة الاقليم.

واتفق الجانبان على أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق.

هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التصدي للمزاعم الكاذبة التي تكررت في السنوات الأخيرة وباتت تستخدم بين حين وآخر كذريعة لشن الهجمات على أربيل.

وشكر رئيس الحكومة وزير الخارجية الأمريكي على تضامنه وإدانته الهجوم الإرهابي، داعياً الولايات المتحدة لتضافر الجهود وتقديم المزيد من الدعم لإقليم كوردستان.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.