الكاظمي لبايدن: أتطلع لتجاوز التحديات ودعم السلم والأمن

شفق نيوز/ هنأ مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية، الأحد، المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس بعد أن أعلنا فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

"صديق الكورد"، "جو بايدن العراقي" رئيساً لأمريكا.. فماذا يعني ذلك؟



وقال الكاظمي في تغريدة، "اتطلع الى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والأمن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

لم يقر بعد منافسه الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بالنتائج التي أعلن فوز بايدن.

وكانت شبكة "سي.أن.أن" الإخبارية قالت إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا)، مع العلم بأن بياناتها لم تلحظ نتائج ولاية أريزونا.

أما وكالة أسوشيتد برس فقالت إن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم إعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الإعلام الأميركية.

كما أشارت شبكتا "أن.بي.سي" و"سي.بي.أس" إلى أن بايدن فاز بالسباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب. ولاحقا ذكرت أسوشيتد برس أن بايدن فاز بولاية نيفادا، ليحصد 290 صوتا من أصوات الكلية الانتخابية.

ويحتاج أي مرشّح في الانتخابات الأميركية للفوز بأصوات 270 من أعضاء الهيئة البالغ مجموعهم 538 والتي تقرر رسميا الرئيس المقبل.

وبايدن الوسطي التقليدي اختار كامالا هاريس، أول امرأة من أصحاب البشرة الملونة تترشح للمنصب، كنائبته.

وكتبت هاريس في تغريدة "ما هو على المحك في هذه الانتخابات يتخطى بكثير جو بايدن وأنا نفسي. الأمر يتعلق بروح أميركا وتصميمنا على الكفاح من أجلها. ثمة عمل هائل ينتظرنا، دعونا نبدأ".







