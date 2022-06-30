الكاظمي: لا يمكن أن يستقر البلد أمنياً دون توفير دعم للمؤسسة العسكرية بكل صنوفها بينها البيشمركة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على ضرورة توفير الدعم للمؤسسة العسكرية بكل صنوفها من بينها قوات البيشمركة بهدف حفظ استقرار العراق أمنياً.

وقال الكاظمي في كلمة خلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ) في قاعدة "الشهيد" محمد علاء الجوية في بغداد، إن "هذه الحكومة، وبالرغم من كل الظروف الصعبة والاستثنائية، كانت واحدة من أولوياتها قضية دعم قواتنا على أساس الولاء للعراق العظيم والمؤسسة، والولاء لخدمة المواطنين".

وشدد على "المشهد الأمني غير قابل للتجزئة أو التأخير في توفير الدعم لهذه المؤسسة العسكرية، وكذلك الدعم لكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية في عموم العراق وبكل صنوفها".

كما أشار الكاظمي إلى أنه "لا يمكن أن يستقر البلد أمنياً دون أن نوفّر الدعم لهذه القوة ولهذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها: الجيش العراقي ، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وكل الأجهزة الامنية"، مؤكدا أنه "نحتاج أن نوفر لها الدعم؛ كي تؤدي مهامها في حماية العراقيين".

وقال القائد العام للقوات المسلحة أيضا "علينا أن نعمل وبكل قوة، وأن نتغلب على الصعاب لكي نعبر هذه المرحلة الحساسة، وهذا كان منهج هذه الحكومة وفلسفتها، وهذه هي عقيدتنا بالعمل والولاء للعراق وللوطن والمؤسسة العسكرية".