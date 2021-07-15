الكاظمي لا يتصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، إنه لا يتصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعته للانتخابات "حفاظاً على ما تبقى من الوطن".

كما أعلن الصدر سحب يده من الحكومة الحالية والمقبلة، معتبرا بأن "الجميع إما قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد، والكل تحت طائلة الحساب".

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط".

وأضاف، "أمامنا مسؤولية تأريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة"، مشيرا إلى أن "التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات".

وختم الكاظمي تغريدته بالقول، إن "العراق أمانة في أعناق الجميع".

وجاء قرار الصدر بعد 3 أيام من فاجعة حريق هائل اندلع في مركز العزل الصحي الخاص بمرضى كورونا بمستشفى الحسين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما خلف 60 قتيلاً وفق أرقام الصحة العراقية.

وهذا الحريق كان الثاني من نوعه خلال أقل من 3 أشهر، إذ اندلع في 24 أبريل/نيسان الماضي، حريق مماثل في مستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد، جراء انفجار أسطوانة أكسجين؛ ما أدى إلى مصرع 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، وفق السلطات.

وكان التيار الصدري يسعى لحصد المزيد من المقاعد في الانتخابات المبكرة المقبلة للحصول على منصب رئيس الوزراء في الدورة المقبلة، وفق تصريحات سابقة للصدر.

ووفق التسريبات المتداولة فإن الصدر كان يسعى لترشيح ابن عمه، جعفر الصدر، سفير العراق الحالي في بريطانيا لمنصب رئيس الوزراء.

وتصدر تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329.