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الكاظمي: قدمنا مشروعاً لاعتبار 3 تشرين الأول عيدا وطنيا

Category: سیاسة

Date: 2021-10-02T20:58:09+0000
الكاظمي: قدمنا مشروعاً لاعتبار 3 تشرين الأول عيدا وطنيا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أنه قدم مشروعا لاعتبار الثالث من تشرين الأول الذي يوافق غدا الأحد عيدا وطنيا.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "سعياً إلى تكريس الهوية الوطنية الجامعة، قدّمنا مشروعاً لاعتبار يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً، وهو يوم استقلال العراق وانضمامه كمؤسس إلى عصبة الأمم".

وأضاف أن "عمق وأصالة شعبنا هو المعنى الذي سيعبّر عنه العراقيون من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات، واختيار من يؤمن بالهوية الوطنية العراقية".

ويوافق الثالث من تشرين الأول ذكرى يوم استقلال العراق عام 1932 من الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة كدولة مستقلة.

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