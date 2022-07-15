الكاظمي قبيل التوجه إلى السعودية: أتمنى من الأطراف السياسية استثمار مبادرة الصدر

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، الأطراف السياسية الى استثمار المبادرة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال خطبة صلاة الجمعة الموحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه الى مدينة جدة السعودية للمشاركة في قمة الرياض لقادة دول الخليج اضافة للعراق ومصر والاردن والولايات المتحدة الامريكية.

وقال الكاظمي في المؤتمر الذي تابعته وكالة شفق نيوز، "أتمنى من الأطراف السياسية استثمار المبادرة التي أطلقها السيد الصدر".

وفيما يتعلق بالمؤتمر، اشار الكاظمي الى ان "مؤتمر جدة سيناقش أفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي ولن يناقش موضوع التطبيع مطلقاً"، مشيرا الى ان "هناك محاولات للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة".

واكد ان "العراق لن يكون اليوم أو غداً في أي محور أو تحالف عسكري ولن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار".

ولفت الكاظمي الى ان "سياسة العراق تصفير المشاكل وتحقيق التوازن في العلاقات والوسطية في التعامل"، مضيفاً أن "شعارنا العراق أولاً وسنستمر بهذا التوجه خدمة للشعب العراقي".

وتابع "سنبحث مع بايدن ملف الاتفاقية الاستراتيجية في جوانب الصحة والاقتصاد".