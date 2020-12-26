الكاظمي في مرمى الانتقاد: يُكافح الفساد بأسلوب سلفه عبد المهدي

شفق نيوز/ وصفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمكافحة الفساد بانها "حبر على ورق" وتشبه سلفه عادل عبد المهدي.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة شفق نيوز، إننا "طلبنا من حكومتي الكاظمي وعبد المهدي التواجد معهم والاطلاع على الملفات الفساد، إلا إننا لم نصل إلى نتيجة على أرض الواقع عبر المجالس المشكلة بمكافحة الفساد ومحاسبة المتهمين".

وأضاف إنه "يفترض أن يكون مجلس مكافحة الفساد مسانداً لمجلس القضاء وهيئة النزاهة، على اعتبار أن الجهتين لا تستطيعان معالجة ذلك، إلا إننا لم نشاهد اي ملف رفع إلى الجهات المعنية أوصى بمحاسبة الفاسدين".

وبين طلوبي، أن "مجلس مكافحة الفساد المشكل من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشابه لمجلس المشكل سابقا من قبل عادل عبد المهدي بكل مواصفاته"، مؤكدا إن "المجلس الحالي هو عبارة عن اسم وحبر على ورق ولا يمكن الاستفادة منه".

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ويعد الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.

وعلى غرار رؤساء الوزراء السابقين، تعهد الكاظمي بمحاربة الفساد وتقديم المتورطين للعدالة.

ومنذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، لاحقت السلطات الكثير من المتهمين بالفساد، إلا أن مراقبين يرون بأن الإجراءات تطال صغار الفاسدين بينما لا تجرؤ الحكومة على ملاحقة حيتان الفساد.