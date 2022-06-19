الكاظمي في مجلس الامن الوطني: التعامل مع التظاهرات بشكل سلمي

شفق نيوز/ ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله التأكيد على التعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية.

وناقش الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد".

وأشاد الكاظمي في مستهل الجلسة بـ"جهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على "ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم؛ وأضاف سيادته أن الأجهزة الأمنية مهمتها الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين".