الكاظمي في ذكرى تحرير الموصل: لن نكرر أخطاء الماضي

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، حرص الحكومة على عدم تكرار الأخطاء السابقة التي تسببت باحتلال الموصل ومدن أخرى من قبل تنظيم داعش، معتبراً معركة تحرير الموصل قلبت كل الموازين الدولية.

وقال الكاظمي بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير مدينة الموصل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن معركة تحرير الموصل جسدت ارتباط الدم بالأرض، وأكدت أن وحدة العراق صمام أمانه، وأن تماسك العراقيين بكل أطيافهم وإثنياتهم هو الطريق لازدهار البلد ورفعته واستقراره.

وأضاف أن معركة الموصل "قلبت كل الموازين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فبعد أن دنست عصابات داعش الإرهابية الأراضي العراقية واستمكن خوارج العصر على أهلها وممارستهم شتى الجرائم الوحشية بحق أبنائنا، كانت الوقفة البطولية المشرفة لقواتنا الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها".

وتابع أن "الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على وحدة العراق لا التفريط بها، فكانت تضحياتهم جليلة، وليتحقق النصر ببسالتهم وبطولاتهم وبالوقفة المشرفة للشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، معززة بالفتوى المباركة للمرجعية الرشيدة، التي استنهضت الروح الوطنية والمجتمعية في حماية الوطن".

وأردف بالقول "بعد مرور أربع سنوات على تحرير الموصل، تؤكد الحكومة حرصها الشديد على عدم تكرار أخطاء الماضي وما سببته من تداعيات خطيرة دفعنا ثمنها بالدم، والوقوف بعزم ضد الإرهاب وملاحقة فلوله وتجفيف منابعه، عبر تعزيز قدرات القوات الأمنية وإعادة تنظيمها مؤسساتياً وفق اعتبارات مهنية وخطط عسكرية مدروسة بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا".

وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بملف النازحين، ووضعت برنامجاً لإعادتهم جميعا إلى مناطقهم وتوفير الظروف الملائمة لإعادة استقرارهم واندماجهم مجدداً في مجتمعاتهم الأصلية، مضيفا ان هذا البرنامج ينفذ إلى جانب مشاريع متعددة لتعزيز السلم الأهلي، وتحقيق الأمن المجتمعي، بما يضمن الاستقرار والحياة الكريمة.

ويصادف يوم العاشر من تموز في كل عام ذكرى تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش.