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الكاظمي في ذكرى المولد النبوي: كلنا عراقيون ولا نخضع للمتطرفين

Category: سیاسة

Date: 2020-10-28T12:37:16+0000
الكاظمي في ذكرى المولد النبوي: كلنا عراقيون ولا نخضع للمتطرفين


شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، حاجة العراق إلى "قيم رسول الإسلام"، مشدداً على عدم الخضوع  "للمتطرفين" من تنظيم داعش أو "العصابات" من أي دين أو مذهب أو قومية.

وقال الكاظمي في كلمة القاها خلال حضوره الاحتفاء المركزي الذي أقامه ديوان الوقف السني، في بغداد، بمناسبة مولد فخر الكائنات النبي محمد ( ص )، "أتشرّف بالمشاركة في هذه الاحتفالية الكريمة، رافعا لشعبنا وأمتنا والإنسانية أسمى التبريكات، بمولد مبعث الهدى ورحمة العالمين ومنار المؤمنين، سيد الخلق رسول الله محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم".

واضاف أن "هذه المناسبة الطاهرة تعيدنا الى جذرنا العميق القوي المتماسك كأمّة مَنَّ الله عليها بنعمة الإسلام، فشيّدت حضارة عظيمة من قيم المثابرة والبناء والوحدة والتكاتف بين الناس".

واشار الكاظمي، إلى أن "رسول الإنسانية عليه أفضل الصلاة والسلام، كان مشعل نور في وسط ظلام دام دهوراً طويلة، عقل وحكمة وصبر وإرادة نقلت ملايين البشر من الجهل الى النور، ومن القسوة الى الرحمة، ومن الظلم الى العدل، ومن الفوضى وطغيان أصحاب المصالح والعصبيات الضيّقة الى النظام المتمحور حول قيمة الإنسان وحريته".

وأوضح أن "هذه المناسبة تذكرّنا أن رجلاً مفرداً يتيماً مضطهداً تمكن، بعد الإيمان والثقة بالله، من صنع أمة كاملة تفتخر أنها تحمل اسمه ، بدأت بالصبر على الجور والعوز وقلة الحيلة ، وكرّست التآخي والتضامن بين الناس ، وانتشرت في قلوب المؤمنين عبر الزمن، من خلال قيم الصدق والعمل والمحبة والتسامح".

وتابع قائلا، "نحن اليوم أحوج ما نكون الى تلك القيم الإنسانية التي ارساها رسول الإسلام ، القيم البعيدة كل البعد عن التطرف الذي لا ينتمي الى الإسلام، بل حاول أصحاب النفوس الضعيفة الأغراض إقحامه عليه".

وأكد الكاظمي أن "العراق، يحتاج منا أن نتحلى بهذه القيم العالية، لنتمكن معاً من عبور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"، مشددا على أن "ننتصر لتلك القيم بدل العودة الى جهل التطرف وتغوّل من يريد أن يفرض مصالحه وطغيانه على العراقيين بأسماء متعددة ، ولن يحدث ذلك مادمنا نعمل على بناء دولة قوية وعادلة لاتفرّق بين أبنائها بسبب دين أو مذهب أو قومية، كلنا عراقيون، ولاتخضع للمتطرفين من داعش أو العصابات الإجرامية من أي دين أو مذهب أو قومية".

وقال أيضا، "شعبنا يستحق ... بعد كل المعاناة والتضحيات التي مرّ بها .. وواجبنا أن نمنح الشعب استحقاقه في الحياة الحرة الكريمة"، مؤكداً "سنضمد الجراح ونعتمد على إمكانات العراق وطاقات شعبنا الكبيرة، لنصنع الأمل ونصنع المستقبل".

وأشار إلى أن "الإسلام هو دعوة الى الأمل، بدأت برجل واحد وانتشرت الى الإنسانية جمعاء".

 

 

 

 

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