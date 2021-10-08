الكاظمي في خطاب متلفز: الانتخابات طريق التغيير ولن نتسامح مع الخروقات

شفق نيوز/ اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، بأن الانتخابات هي الطريق لتحقيق التغيير السياسي المنشود في البلاد، متوعدا بعدم التسامح مع الخروقات خلال عملية الاقتراع.

جاء حديث الكاظمي في خطاب متلفز بعد ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع الخاص بانتخابات قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون.

وقال الكاظمي في الخطاب الذي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات تشكل جوهر التغيير السياسي المنشود، وعدة خطوات تفصلنا عنها".

وأضاف، "واجبنا هو خلق الأجواء اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات"، متوعدا بالقول، "لن نتسامح مع أي خرق للعملية الانتخابية".

وشدد الكاظمي على استقلالية العراق قائلا إن "العراق ليس حديقة لأحد، وهو فوق كل الاعتبارات الحزبية"، مشيرا إلى أن "الحكومة نأت بنفسها عن الدخول بالانتخابات أو الانحياز لأي طرف".

كما شدد على "رفض استخدام احتياجات الشعب العراقي كمادة للابتزاز السياسي والانتخابي".

وتابع أن حكومته نجحت في إضافة 12 مليار دولار إلى احتياطي البنك المركزي.