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الكاظمي في الحنانة للقاء الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-02-14T10:32:34+0000
الكاظمي في الحنانة للقاء الصدر

شفق نيوز/ يعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري في منزله بالنجف.

وأبلغ مصدر مطلع بمحافظة النجف وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يزورفي وقت لاحق اليوم، منطقة الحنانة بالنجف للقاء السيد مقتدى الصدر، دون مزيد من التفاصيل.

وخلل الاسابيع الماضية استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنزله في الحنانة بالنجف، عددا من الشخصيات السياسية الرفيعة بينها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وآخرها كانت زيارة الجنرال الايراني اسماعيل قاآني.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

يذكر أن الصدر استقبل في السادس من كانون الثاني الماضي، الكاظمي في منزله بالحنانة دون أن يصدر أي توضيح من الجانبين حول اللقاء، لكن مراقبون يرون، أن الكاظمي يسعى للحصول على دعم جديد للفوز بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية. 

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