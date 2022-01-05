سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي عن "مجزرة جبلة": مجرمون يتسترون بمؤسسات الدولة نفذوا جريمة بشعة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-05T14:18:26+0000
الكاظمي عن "مجزرة جبلة": مجرمون يتسترون بمؤسسات الدولة نفذوا جريمة بشعة

شفق نيوز/ وصف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، القوة التي ارتكبت "مجزرة جبلة" في محافظة بابل، بأنهم مجرمون يتسترون بمؤسسات الدولة، مؤكدا انه يتابع  التحقيق بهذه الجريمة.

وقال الكاظمي خلال حضوره مجلس عزاء ضحايا المجزرة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها".

واضاف "أسرعنا في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين، ونشكر تعاون القضاء معنا في هذا الصدد"، مشيرا الى "إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".

واكد "تمت إحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث".

وبين الكاظمي "كلفنا مستشار الأمن القومي بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية، وسد الثغرات التي يمكن لمن تسول نفسه استغلالها لمصالح شخصية، وكذلك وضع خطة لتنظيم العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً".

وختم الكاظمي بالقول "أعد بالمتابعة المستمرة لهذا الملف إلى أن تطبق العدالة بحق المجرمين كافة، وأن تعوض الأسرة بشكل عادل".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاربعاء،  الى ناحية جبلة في محافظة بابل، حيث موقع المجزرة التي راح ضحيتها نحو 20 مواطناً.

وابلغ مصدر مسؤول، وكالة شفق نيوز، أن الكاظمي وصل، مساء اليوم، إلى بابل لزيارة منطقة جبلة التي وقعت فيها حادثة مقتل العائلة بسبب "خطأ أمني".

related

مجلس الوزراء يصوت على 22 قراراً يخصّ نينوى

Date: 2021-08-16 11:46:46
مجلس الوزراء يصوت على 22 قراراً يخصّ نينوى

الكاظمي يعترف بوجود معتقلين بتهم كيدية ويؤكد: قصف المعسكرات تصرف عبثي

Date: 2022-01-05 11:25:22
الكاظمي يعترف بوجود معتقلين بتهم كيدية ويؤكد: قصف المعسكرات تصرف عبثي

الفتح يجمع التواقيع لاستجواب الكاظمي

Date: 2021-08-01 08:55:51
الفتح يجمع التواقيع لاستجواب الكاظمي

بينهم الكاظمي.. مقتدى الصدر يطرح أربعة أسماء على طاولة رئاسة الحكومة المقبلة

Date: 2021-10-06 13:09:58
بينهم الكاظمي.. مقتدى الصدر يطرح أربعة أسماء على طاولة رئاسة الحكومة المقبلة

الكاظمي يعلن استكمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي

Date: 2021-12-29 14:04:11
الكاظمي يعلن استكمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي

الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي

Date: 2021-07-25 06:25:03
الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي

هذه ابرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي مع بايدن

Date: 2021-07-21 16:26:29
هذه ابرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي مع بايدن

منها مكان تواجده "المفاجئ" ودور المالكي.. تفاصيل جديدة بملف القيادي الحشدي قاسم مصلح

Date: 2021-05-28 20:33:48
منها مكان تواجده "المفاجئ" ودور المالكي.. تفاصيل جديدة بملف القيادي الحشدي قاسم مصلح