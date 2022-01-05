الكاظمي عن "مجزرة جبلة": مجرمون يتسترون بمؤسسات الدولة نفذوا جريمة بشعة

شفق نيوز/ وصف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، القوة التي ارتكبت "مجزرة جبلة" في محافظة بابل، بأنهم مجرمون يتسترون بمؤسسات الدولة، مؤكدا انه يتابع التحقيق بهذه الجريمة.

وقال الكاظمي خلال حضوره مجلس عزاء ضحايا المجزرة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها".

واضاف "أسرعنا في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين، ونشكر تعاون القضاء معنا في هذا الصدد"، مشيرا الى "إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".

واكد "تمت إحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث".

وبين الكاظمي "كلفنا مستشار الأمن القومي بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية، وسد الثغرات التي يمكن لمن تسول نفسه استغلالها لمصالح شخصية، وكذلك وضع خطة لتنظيم العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً".

وختم الكاظمي بالقول "أعد بالمتابعة المستمرة لهذا الملف إلى أن تطبق العدالة بحق المجرمين كافة، وأن تعوض الأسرة بشكل عادل".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاربعاء، الى ناحية جبلة في محافظة بابل، حيث موقع المجزرة التي راح ضحيتها نحو 20 مواطناً.

وابلغ مصدر مسؤول، وكالة شفق نيوز، أن الكاظمي وصل، مساء اليوم، إلى بابل لزيارة منطقة جبلة التي وقعت فيها حادثة مقتل العائلة بسبب "خطأ أمني".