الكاظمي عن انفجار اربيل: اصرار على ضرب مفاهيم الدولة

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء إقليم كوردستان بعد الاعتداء بطائرة مسيرة على أربيل، عاداً الهجوم إصراراً على ضرب مفاهيم الدولة.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة".

وبين الكاظمي، أن "الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، والحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار".

من جانبه، أكد مسرور بارزاني على "أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن". وشهد الاتصال التأكيد على أن الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، وخلط الأوراق ونشر الفوضى، بحسب البيان.

وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، بأن الانفجار الذي سمع دويه شمالي اربيل نجم عن طائرة مسيرة مفخخة واسفر سقوطها عن اصابات.

وقال الجهاز في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن طائرة بدون طيار مفخخة هاجمت عند الساعة 9:30 مساء من اليوم، طريق أربيل – بيرمام، شمالي محافظة اربيل.

وأوضح أن انفجار الطائرة (الدرون) أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بعدة سيارات مدنية ومحل مأكولات.

بدوره اكد وزير صحة الاقليم سامان البرزنجي، في تصريح مقتضب، "اصابة ثلاثة مدنيين بجروح طفيفة"، مؤكداً "نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم".