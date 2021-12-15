الكاظمي: علينا البحث في أسباب تورط بعض شبابنا بالعنف

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء إلى ضرورة تشخيص أسباب تبني بعض الشباب العراقي الأفكار المتطرفة والعنيفة، مؤكدا على ضرورة معالجة هذا الفكر.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال مؤتمر "التطرف العنيف وأشكال مواجهته - الحالة العراقية":

علينا البحث في أسباب تورط بعض شبابنا بالعنف، وعلينا كشف الأسباب. ومنها، التخلف، والجهل، وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان .

وأضاف "أصبح التطرّف والعنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغييرات في العالم، وفي العراق نشهد ظاهرة خاصة، فالعنف في مجتمعنا له أسباب، ومنها تقصير الدولة والحكومات".

وزاد الكاظمي قائلا: لدينا الكثير من الجروح والتداعيات في مجتمعنا، وعلينا التعاون جميعاً لمعالجتها. والأهم، هو البحث عن أسباب التطرف الشديد، والبحث في ظروف نشأته في العراق.

وشدد على أنه "يجب أن ننتصر على ثقافة العنف، وأن تنتصر ثقافة الحوار، وأن نتطلع لمستقبل أفضل".

كما أشار إلى أن "العراق متميز بتنوّعه، وعلينا أن نحوّل هذا التنوّع إلى مصدر للقوة، بدلاً من الضعف. تنفق بعض الدول أموالاً طائلة؛ من أجل خلق التنوّع في مجتمعاتها، وعلينا أن نقبل بالتعددية والاختلاف في وجهات النظر".

الكاظمي استطرد بالقول إنه "علينا العمل سوية لمواجهة آفة الفساد، وقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لمواجهته، وما زالت تواجه تحديات كبيرة؛ بسبب إجراءاتها في هذه المواجهة، وما زالت التهديدات مستمرة وعلنية للجنة مكافحة الفساد".