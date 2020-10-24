الكاظمي للمتظاهرين "عشية 25 تشرين": لاتكسروا هيبة الرتبة الامنية قولاً وفعلاً

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي كلمة الى المتظاهرين عشية 25 تشرين الاول/ اكتوبر، داعياً إياهم الى الحيطة والحذر وعدم كسر "هيبة الرتبة الامنية قولاً وفعلاً"، واشار إلى أن هدف حكومته "الأساسي" التحضير لانتخابات حرة عادلة ونزيهة، في حين كشف عن عن ايقاف حربا اقليمية ودولية وشيكة على ارضه.

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات تشرين، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "نستعيد ذكرى الخامس والعشرين من تشرين لنذكر أنفسنا بأن للشعب حقوقه"، مؤكدا "التمسك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة".

وأضاف الكاظمي، أن "وظيفة الحاكم هي الاستماع لصوت شعبه"، مشيراً إلى أن "الحراك الاجتماعي العراقي قد وضع خارطة طريق أقر بها الجميع ونحن ماضون بها".

وبين أن "الحكومة تضع أمام نصب عينها أن تكون معبرة لإرادة الشعب"، لافتاً إلى أن "المنهاج الحكومي وضع حيز التنفيذ من اليوم الأول لعمر الحكومة".

وتابع أن "هدف الحكومة الأساسي التحضير لانتخابات حرة عادلة ونزيهة/ ومتمسكون بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة"، مؤكداً "نعمل على مساعدة مفوضية الانتخابات لإكمال استعداداتها".

وقال ايضا، "نعمل على أن تراقب منظمات ومؤسسات دولية الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة"، لافتاً إلى أن "إرادة التغيير السياسي يعبر عنها واقع صناديق الاقتراع".

وذكر الكاظمي، أنه "ليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات"، مشدداً "يجب على الجميع الاستعداد للانتخابات، ونحن نتكفل بحمايتها من التزوير والسلاح المنفلت بكل السبل والطرق القانونية والخطط الأمنية المحكمة".

ولفت الكاظمي إلى "اعتماد النظام البايومتري للتصويت وسد جميع الثغرات التكنولوجية والإدارية في النظام الانتخابي"، مشيراً إلى "فتح الباب أمام القوى السياسية والشعبية للتعبير عن أنفسهم وتنظيم صفوفهم وخوض الانتخابات بشرف ومسؤولية وضمن السياق القانوني والدستوري".

وتابع قائلا، "وعدنا بإطلاق نظام للتقصي عن الحقائق بأحداث تشرين المؤلمة وفعلنا رغم شكوك البعض من المزايدين وأحياناً تحديات المبتزين هنا وهناك، وشكلنا فريقا يتقصى عن الحقائق من قضاة مشهود لهم بالنزاهة".

واضاف "تسلمنا ملفا اقتصاديا مثقلا بالسياسات الخاطئة وخزينة أفرغتها غيابات الاستراتيجيات الاقتصادية والاعتماد الكلي على النفط، ووفرنا احتياجات البلد الأساسية وطرحنا ورقة بيضاء اقتصادية إصلاحية طموحة".

واعتبر الكاظمي أن "الورقة البيضاء وضعت الحلول طويلة الأمد للانهيارات الاقتصادية وتشجيع الزراعة والصناعة الوطنية والاستثمار"، مضيفا "بدأنا بإجراءات جادة لتطبيق الورقة البيضاء، وفتحنا أكثر من 30 ملف فساد كبيرة وجلبنا المتورطين بتلك الملفات بالقانون".

ونوه الكاظمي، أنه "في مثل هذا اليوم وقف العراق على حافة حرب إقليمية ودولية كانت قد تحدث على أرضه، مضيفاً"عملنا بكل هدوء ودبلوماسية على جمع الدعم لاستعادة وزن العراق وحجمه الدولي وعدم السماح بالانزلاق إلى الصراع نيابة عن غيره أو الاعتداء على الغير من جيرانه".



