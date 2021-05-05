الكاظمي: عازمون على منع السلاح المنفلت الذي يظهر تحت مسميات خادعة

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، عزم القوات الأمنية على دحر الإرهاب، ومنع السلاح المنفلت الذي يظهر تحت مسميات 'خادعة".

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي استقبل عدداً من رؤساء وشيوخ العشائر من مختلف محافظات العراق".

وقال الكاظمي، وفقا للبيان إن "الدور الإجتماعي الذي تضطلع به عشائر العراق الكريمة، مهم في توطيد السلم المجتمعي وعدم السماح للإرهاب بالتسلل".

وأكد أن "العشائر وأبناءها البررة أثبتوا خلال المواجهة مع الإرهاب وفلوله، انهم كانوا السند للقوات الأمنية، مثلما أن لهذه العشائر دورا في تهيئة الظروف الطبيعية لإنجاز الإنتخابات القادمة".

وأشار الكاظمي، إلى أن "الإنتخابات القادمة معوّل عليها في استعادة ثقة المواطن بالعملية الإنتخابية وبالنظام السياسي"، مبينا أن "القوات الأمنية عازمة على دحر الإرهاب، ومنع السلاح المنفلت الذي يظهر تحت مسميات خادعة، رغم كل التحديات".

وأضاف أن "المطلوب اليوم من العشائر مساندة جهود استعادة هيبة الدولة، وان تدعم توصيف الوطن والمواطنة، وتقديم الإنتماء الوطني بعيدا عن كل المسميات الطائفية والمذهبية التي لم نحصل منها غير الوجع والألم".