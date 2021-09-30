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الكاظمي يوصي بالعفو الخاص عن قضايا الأحداث والنساء ويستثني الإرهاب والفساد

Category: سیاسة

Date: 2021-09-30T11:55:20+0000
الكاظمي يوصي بالعفو الخاص عن قضايا الأحداث والنساء ويستثني الإرهاب والفساد

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس عن إصدار حكومته توصية للسلطات القضائية لإصدار عفو خاص عن السجناء المدانين من الأحداث والنساء بإستثناء قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، ""نؤكد أن الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها".

وأضاف وهو القائد العام للقوات المسلحة "سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها".

ونوه الكاظمي إلى تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب"، قائلا "أي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات".

واستطرد رئيس مجلس الوزراء بالقول: أوصينا اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام.

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