الكاظمي: سنستمر بملاحقة القتلة وكل من تورط بالدم العراقي

شفق نيوز/ أثنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء على موقف مجلس القضاء الاعلى، و القضاة في قضية الحكم على قتلة الصحفي احمد عبد الصمد، وزميله المصور الصحفي صفاء غالي.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال الجلسة: كنا واضحين امام شعبنا ومنذ بداية تشكيل الحكومة، ان قتلة الناشطين والاعلاميين والمواطنين الابرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون.

وأضاف أن الحكومة التزمت بالوفاء للوعود التي اطلقتها امام الشعب، لاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والاصلاحات الاقتصادية.

وأردف الكاظمي بالقول: لاحقنا المجاميع القاتلة التي كانت متورطة بالقتل، ونجحنا في القاء القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي واحمد عبد الصمد، وسنستمر بملاحقة القتلة وكل من تورط بالدم العراقي.

وتابع قائلا: ندعم استقلالية القضاء ولا نسعى الى الانتقام، بل جل هدفنا هو تحقيق العدالة.

وافاد مصدر قضائي يوم الاثنين، بصدور حكم بالإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال صحفيين في محافظة البصرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أصدرت اليوم الاثنين حكما بالاعدام بحق المدان (ح.ك.خ) بقضية قتل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأحمد عبد الصمد هو صحفي ومراسل عراقي من البصرة، عرف بمناهضته للأحزاب الموالية لإيران.

وتم اغتياله في يوم 10 كانون الثاني 2020 من قبل مسلحين مجهولين رفقة المصور صفاء غالي.