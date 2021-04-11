الكاظمي: راهن كثيرون على افشال مشروع ميناء الفاو .. سيوفر فرص عمل للعراقيين

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، رسميا الشروع بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مشيرا إلى أنه سيوفر فرص عمل كثيرة.

وقال الكاظمي في حفل وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "نعلن اليوم البدء بمشروع استراتيجي مهم انتظره ابناء البلد سنوات طويلة"، موضحا أن "الميناء سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير المحافظة".

وأضاف أن "الكثيرين راهنوا على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميًا بعد إن انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام".

وأوضح الكاظمي أن "مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير واعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا اقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة".

وتابع "نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والازدهار، داعيا أهالي البصرة وجميع العراقيين إلى أن "يتحلوا بالأمل وأن نضع أيدينا معًا، ونبني بلدنا من الفاو الى زاخو".

واكد رئيس الوزراء أن "العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بإذن الله بنجاح ودون تأخير".