الكاظمي: خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض للاسكان بالمحافظات

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، تخصيص حكومته نصف مليون قطعة أرض في عموم محافظات العراق ضمن مشروع "داري" الإلكتروني للإسكان.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، "نؤكد على متابعة مشروع (داري)، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين، والذي أطلقناه قبل حوالي (6) أشهر"، عاداً المشروع "أول مبادرة تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتخلو من النفوذ، والمحسوبيات، وتدخلات الأحزاب وأصحاب النفوذ والمسؤولين بالدولة".

وأضاف "خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وفتحنا باب المنافسة بكل شفافية".

كما أشار الكاظمي إلى أنه "بعد مرور ستة أشهر جرى فرز الأراضي ووضعت خطة لتقديم الخدمات لها؛ لتكون أرضاً مخدومة بالمجاري، وشبكة من الكهرباء، والإنترنت، والطرق المعبدة.

وأردف بالقول "قبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود (85) ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود (101) ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود (186) ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين".

رئيس مجلس الوزراء تابع بالقول "بقي بحدود أكثر من 300 ألف قطعة أرض، قريباً سيحصل كل المتنافسين على سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية".

ووجّه الكاظمي "وزارة الإعمار والإسكان بالاستمرار في تقديم السندات"، قائلا "هي رسالة مهمة للمواطنين بأن الحكومة شفافة وتتعاطى بعدالة مع المواطنين".