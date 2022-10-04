الكاظمي حول اقتحام احدى الفضائيات ببغداد: وجهنا بمحاسبة الفاعلين

شفق نيوز/ عدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، الاعتداء على قناة "الرابعة" فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى التجاوز على القانون وحرية الصحافة، موجهاً بمحاسبة الفاعلين.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".

وأضاف، "وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر أمني،، بإصابة ضابط كبير برتبة لواء نتيجة اقتحام محتجين من أنصار زعيم التيار الصدري مبنى قناة فضائية وسط بغداد، على خلفية ما وصفوها بـ"الاساءة" الصادرة في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير قوات حفظ القانون اللواء جواد الدراجي أصيب خلال دخول المحتجين الصدريين لمبنى قناة الرابعة ومنعهم من الدخول".

وأضاف، ان "قوات الشرطة الاتحادية اعتقلت احد المندسين مع المحتجين حاول سرقة اجهزة ومتعلقات تخص القناة".

وتجمع العشرات من انصار التيار الصدري عصر اليوم أمام مبنى قناة الرابعة الكائن في شارع الصناعة بمنطقة الكرادة وسط بغداد، وقالوا إن مقدمة البرامج في القناة منى سامي "اساءت" لضحايا جيش المهدي (الجناح العسكري للتيار الصدري).