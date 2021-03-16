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الكاظمي: حلبجة تذكرنا بفداحة البغي والظلم حين يكون أداة بيد الحاكم

Category: سیاسة

Date: 2021-03-16T07:09:49+0000
الكاظمي: حلبجة تذكرنا بفداحة البغي والظلم حين يكون أداة بيد الحاكم

شفق نيوز/ لم يستبعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء تكرار مجزرة حلبجة الذي سقط على إثرها الآف الكورد بالقصف الكيمياوي على يد النظام السابق إذا ما وقع سلاح الدمار الشامل بيد "الطغاة".

وقال الكاظمي في بيان اليوم "نستذكر اليوم انعطافة مؤلمة في تاريخ نضال شعبنا ضدّ الطغيان والدكتاتورية، إذ تمرّ علينا الذكرى 33 لجريمة قصف حلبجة الشهيدة في كردستان العراق بالسلاح الكيمياوي، والتي أودت بحياة الآلاف من الضحايا المدنيين".

وأضاف "لقد استمرّت مرارة تلك المأساة تنذرنا الى يومنا هذا بما يمكن أن يحدثه سلاح الدمار الشامل حين يقع بيد طاغية من طغاة الأرض، وما يمكن أن يُرتكب باسم الكراهية والعنصرية حين يوظفها النظام الغاشم لتبرير بقائه الأسود ليلًا حالكًا من الظلم والترويع والبشاعة".

كانت حلبجة وثيقة وقربانًا باهض الثمن قدّمها شعبنا الكردي خاصّة، مثلما قدّم شعبنا العراقي عامة، قرابينه على مذبح التحرر والخلاص من جور حاكمٍ عاتٍ متغطرس عاث فسادًا ومقتلة وحروبًا عبثية دموية.

وقال ايضا "نحمل اليوم ألم ذكرى الضحايا في قلوبنا، لكن عزائنا أنها آلام تذكّرنا، مثل باقي جرائم عهد الاستبداد، بثمن الحرية، و بقيمة النجاة والعبور بالعراق إلى عهد الديمقراطية وإعلاء قيمة الإنسان العراقي".

وتابع الكاظمي بالقول إن "حلبجة تذكرنا بغور الجرح وفداحة البغي والظلم حين يكون أداة بيد الحاكم. لكننا اليوم نستلهم تضحيات الشهداء وآهات أرواحهم وهي تنازع، من أجل بناء عراق آخر ، عراق حر ديمقراطي يعزّ أهله ومواطنيه في كل شبر من أرضه المقدسة".

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