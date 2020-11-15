الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو مهمة حكومته.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد ان الحكومة ملتزمة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين".

وخاطب الكاظمي أعضاء المفوضية بالقول، "ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا".

وشدد الكاظمي، على إصدار توجيهات إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بـ"تذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات".

وألفت رئيس الوزراء، إلى أن "سجل الناخبين تحدٍ كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات".