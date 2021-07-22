الكاظمي: تفجير مدينة الصدر كان نتيجة الفساد وتراكمات سابقة

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن التفجير العنيف الذي وقع مؤخرا في مدينة الصدر ببغداد كان نتيجة للفساد وتراكمات سابقة.

جاء حديثه خلال تفقد جرحى التفجير الانتحاري الذي وقع مساء الاثنين في سوق شعبية بمدينة الصدر وأسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح.

وأفاد مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء زار ردهات الجرحى الراقدين في مستشفى مدينة الطبّ واطلع على الخدمات الطبية والصحية، ووجّه بتقديم كلّ سبل الدعم اللازمة لشفائهم، فضلاً عن تكفّله بسفر من يحتاج منهم العلاج خارج العراق ورعايته.

وقال مخاطباً المرضى: "أنتم أمانة في أعناقنا، وأن الإرهاب الجبان دأب على خسته في استهداف المدنيين العزّل في الأسواق"، وأكد "أن ما حدث من تفجير إرهابي كان نتيجة للفساد والتراكمات التي نحاول جاهدين إصلاحها".

كما اجتمع الكاظمي، مع كادر مستشفى مدينة الطب، وأشاد بجهودهم الكبيرة لما بذلوه؛ من أجل إنقاذ أرواح الجرحى، إلى جانب ما يبذلونه من عمل جبار في التصدي لجائحة كورونا ووقوفهم في خط الصد الأول أمام الجائحة.

وبيّن أن البلد يعيش ظروفاً استثنائية، وهناك تقصير واضح في دعم القطاع الصحي خلال فترة الحكومات السابقة، مؤكداً الحاجة إلى التكاتف، والتخطيط المدروس، والعمل على مدار الساعة؛ من أجل تصحيح وضع القطاع الصحي في البلاد.