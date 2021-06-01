الكاظمي: تعاملنا بحكمة وهناك من حاول جرنا إلى المجهول الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء بأن هناك من حاول جر العراق إلى المجهول على خلفية التوتر الذي حصل بسبب اعتقال قائد قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء: مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الاخرى.

وأردف قائلا: شهد الاسبوع الماضي احداثا تم التعامل معها بحكمة. كان هناك من حاول ان يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع ابناء شعبنا، مضيفا: ثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية.

واستطرد الكاظمي بالقول: على الوزارات متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم باصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول للدوائر لمتابعة عملها، مشددا على أنه "يجب العمل بكل جدية لتذليل العقبات امام المشاريع والبحث الدائم عن الحلول ليتم التأسيس الى وضع صحيح للبلد".

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الحكومة امتلكت الارادة في اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها وايضا قلة الادوات الفاعلة في الوزارات التي يجب ان يكون هناك عمل لتطويرها.