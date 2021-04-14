الكاظمي بمناسبة رأس السنة الأيزيدية: واجبنا إنصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم

شفق نيوز / هنأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، الايزيديين، بمناسبة حلول رأس السنة الايزيدية.

وأعرب الكاظمي، وفق لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي وورد لوكالة شفق نيوز، عن امنياته للايزيديين، ولجميع العراقيين بـ"الأمن والأمان والعيش بسلام ومحبة في ظل خيمة العراق التي تحتضن ابناءها باختلاف اطيافهم ومذاهبهم".

وأكد الكاظمي حرص الحكومة وجديتها على "تأمين عودة جميع النازحين وبضمنهم أبناء الطائفة الايزيدية إلى مناطقهم بعد طرد عصابات داعش الارهابية وعودة الاستقرار فيها، ودعم الناجيات والناجين الايزيديين وتحقيق مطالبهم".

وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لـ"اعادة المخطوفين من النساء والأطفال"، وانها "لن تدخر جهدا لتحقيق ذلك، فالافراح لن تكتمل بدون لمّ شمل اهلنا الايزيديين الذين عانوا الكثير".

ونوه الكاظمي إلى واجب الحكومة الاتحادية تجاه الايزيديين، "انصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم وإصلاح ما دمر، من اجل ضمان مستقبل افضل لهم ولابنائهم في العراق الواحد المزدهر".