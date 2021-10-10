سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي بعد الادلاء بصوته: اوفينا بالوعد وانتظروا انجازاً أمنياً كبيراً غداً الاثنين

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T04:18:29+0000
الكاظمي بعد الادلاء بصوته: اوفينا بالوعد وانتظروا انجازاً أمنياً كبيراً غداً الاثنين

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، أن انجازاً أمنياً كبيراً سيعلن يوم غد، وذلك بعد الادلاء بصوته في الانتخابات العراقية المبكرة.

وقال الكاظمي في حديث لعدد من وسائل الاعلام، بعد الادلاء بصوته صباحا،"اوفينا بالوعد وانتظروا انجازاً أمنياً كبيراً غداً الاثنين"، مبيناً "طالبت بأن تكون الانتخابات في حزيران والبعض طالب بان تكون في 2022 ، ولكن نحن نجحنا في اجراءاها في تشرين".

وأضاف أن "الوقت مازال امامنا، وعلى العراقيين الخروج، فاصواتهم ثمينة ولاتفوتوا فرصة التغيير"، حاثاً "العراقيين على الاقتراع والتغيير".

وأشار إلى أنها "اول انتخابات تجرى بلا حظر تجوال ولا مشاركة رئيس الوزراء"، مؤكداً "نجحنا في تحقيق ما وعدنا به واحرينا الانتخابات في 10 تشرين".

وقال الكاظمي أيضاً، "وعدنا واوفينا بالوعد"، مخطاباً العراقيين  "انتخبوا من ترونه مناسباً من اجل مستقبل العراق".  

وختم حديثه قائلاً للعراقيين، "أخرجوا اخرجو اخرجوا".

 

 

related

مفوضية الانتخابات ترد على انباء أعطال وتوقف محطات انتخابية في محافظات عدة

Date: 2021-10-10 06:21:41
مفوضية الانتخابات ترد على انباء أعطال وتوقف محطات انتخابية في محافظات عدة

موقف من السيستاني حول انتخابات تشرين: لا تكرروا التجارب الماضية

Date: 2021-09-29 14:10:52
موقف من السيستاني حول انتخابات تشرين: لا تكرروا التجارب الماضية

العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

Date: 2021-09-30 04:49:11
العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

الكاظمي من الكويت: ماضون في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر

Date: 2021-08-22 12:21:28
الكاظمي من الكويت: ماضون في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر

الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

Date: 2020-12-30 14:45:57
الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

الكاظمي يصدر ستة توجيهات خلال اجتماع موسع مع أمنية الانتخابات والمفوضية

Date: 2021-10-02 12:53:47
الكاظمي يصدر ستة توجيهات خلال اجتماع موسع مع أمنية الانتخابات والمفوضية

الكاظمي يعلن "التزاماً شخصياً واخلاقياً" تجاه المتظاهرين وصرف "عيدية" للفقراء

Date: 2020-07-28 15:54:20
الكاظمي يعلن "التزاماً شخصياً واخلاقياً" تجاه المتظاهرين وصرف "عيدية" للفقراء

الكاظمي: الإيرانيون يحاولون دعم الحكومة ومنع الميليشيات من تقويضها

Date: 2021-05-09 20:23:39
الكاظمي: الإيرانيون يحاولون دعم الحكومة ومنع الميليشيات من تقويضها