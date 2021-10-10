الكاظمي بعد الادلاء بصوته: اوفينا بالوعد وانتظروا انجازاً أمنياً كبيراً غداً الاثنين

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، أن انجازاً أمنياً كبيراً سيعلن يوم غد، وذلك بعد الادلاء بصوته في الانتخابات العراقية المبكرة.

وقال الكاظمي في حديث لعدد من وسائل الاعلام، بعد الادلاء بصوته صباحا،"اوفينا بالوعد وانتظروا انجازاً أمنياً كبيراً غداً الاثنين"، مبيناً "طالبت بأن تكون الانتخابات في حزيران والبعض طالب بان تكون في 2022 ، ولكن نحن نجحنا في اجراءاها في تشرين".

وأضاف أن "الوقت مازال امامنا، وعلى العراقيين الخروج، فاصواتهم ثمينة ولاتفوتوا فرصة التغيير"، حاثاً "العراقيين على الاقتراع والتغيير".

وأشار إلى أنها "اول انتخابات تجرى بلا حظر تجوال ولا مشاركة رئيس الوزراء"، مؤكداً "نجحنا في تحقيق ما وعدنا به واحرينا الانتخابات في 10 تشرين".

وقال الكاظمي أيضاً، "وعدنا واوفينا بالوعد"، مخطاباً العراقيين "انتخبوا من ترونه مناسباً من اجل مستقبل العراق".

وختم حديثه قائلاً للعراقيين، "أخرجوا اخرجو اخرجوا".