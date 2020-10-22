سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الكاظمي بشأن أوضاع المنطقة: بإمكان العراق لعب دور إيجابي في التهدئة

Category: سیاسة

Date: 2020-10-22T15:41:51+0000
الكاظمي بشأن أوضاع المنطقة: بإمكان العراق لعب دور إيجابي في التهدئة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عمل حكومته على إجراءانتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه، مجددا قدرة العراق على لعب دور إيجابي في التهدئة بشأن نزاعات المنطقة.

وقال الكاظمي في تصريحات صحافية من العاصمة البريطانية، لندن أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (واع)، "‏نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الإنهيار لذلك قدمنا الورقة البيضاء ‏للإصلاح".

وتابع "‏نريد تطوير أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية وهدفنا تذليل المشاكل وعلينا التحلي بالصبر".

وبشان النزاعات في المنطقة قال الكاظمي، "بالإمكان أن يلعب العراق دورا إيجابيا في التهدئة"، مضيفا "لا نريد الانجرار إلى أي صراعات في المنطقة".

related

العصائب تكشف سبب غيابها عن اجتماع الكاظمي مع الفصائل

Date: 2020-08-16 13:23:39
العصائب تكشف سبب غيابها عن اجتماع الكاظمي مع الفصائل

كتلة كوردستانية تعترض على حصة المكون بحكومة الكاظمي: أمر مجحف

Date: 2020-04-19 21:45:29
كتلة كوردستانية تعترض على حصة المكون بحكومة الكاظمي: أمر مجحف

الكاظمي من اربيل: لا مجال للتفريط بسيادة العراق

Date: 2020-09-10 11:34:35
الكاظمي من اربيل: لا مجال للتفريط بسيادة العراق

خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي

Date: 2020-06-23 10:09:07
خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي

لقاء مرتقب بين العامري وابرز مرشح لرئاسة الحكومة بتنسيق من الحكيم

Date: 2020-03-05 11:59:56
لقاء مرتقب بين العامري وابرز مرشح لرئاسة الحكومة بتنسيق من الحكيم

بارزاني يهاتف الكاظمي لملاحقة المتورطين بحرق مقر "البارتي"

Date: 2020-10-17 13:16:37
بارزاني يهاتف الكاظمي لملاحقة المتورطين بحرق مقر "البارتي"

لمناقشة أمن البعثات الدبلوماسية وحماية "الخضراء".. لقاء بين الكاظمي و25 سفيرا ببغداد

Date: 2020-09-30 10:17:00
لمناقشة أمن البعثات الدبلوماسية وحماية "الخضراء".. لقاء بين الكاظمي و25 سفيرا ببغداد

مجلس الوزراء العراقي يتخذ جملة قرارات

Date: 2020-08-17 17:00:20
مجلس الوزراء العراقي يتخذ جملة قرارات