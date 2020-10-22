الكاظمي بشأن أوضاع المنطقة: بإمكان العراق لعب دور إيجابي في التهدئة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عمل حكومته على إجراءانتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه، مجددا قدرة العراق على لعب دور إيجابي في التهدئة بشأن نزاعات المنطقة.

وقال الكاظمي في تصريحات صحافية من العاصمة البريطانية، لندن أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (واع)، "‏نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الإنهيار لذلك قدمنا الورقة البيضاء ‏للإصلاح".

وتابع "‏نريد تطوير أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية وهدفنا تذليل المشاكل وعلينا التحلي بالصبر".

وبشان النزاعات في المنطقة قال الكاظمي، "بالإمكان أن يلعب العراق دورا إيجابيا في التهدئة"، مضيفا "لا نريد الانجرار إلى أي صراعات في المنطقة".