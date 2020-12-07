الكاظمي بشأن موازنة 2021: سنناقشها اليوم أو غدا

شفق نيوز/ علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، على موازنة 2021، مبيناً أنها ستناقش اليوم أو غداً.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن الكاظمي قوله، أن "موازنة 2021 ستناقش اليوم أو غدا"، مشيرا إلى أن "من أولوياتها خلق فرص عمل للخريجين".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء، يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

ووجه الكاظمي، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، وزارتي المالية والتخطيط، بإرسال موازنة 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان موازنة 2021 قد تصل الى البرلمان في نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل، عازية سبب تأخيرها إلى التغيرات السريعة في أسعار النفط العالمية التي وصلت الى 49 دولارا للبرميل الواحد والتي دعت الى اعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الإيرادات والعجز وكيفية التصرف بالإنفاق العام.