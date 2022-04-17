الكاظمي: بجيش قوي وتعليم رصين وقضاء جيد سيكون العراق بألف خير

شفق نيوز/ حدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، عوامل أساسية لبناء دولة قوية في البلاد، قال إنها تتمثل بـ"جيش قوي وتعليم رصين وقضاء جيد"، فيما أشار إلى أن من غير المعقول أن يكون ماضي العراق أفضل من حاضره.

جاء ذلك، خلال مشاركة الكاظمي، مائدة الإفطار مع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي، مخاطباً التدريسيين، إن "التعليم مسؤولية كبيرة وأنتم تحملونها، ومواقفكم هي نبراس للعلم في العراق تنقلونها من جيل لآخر؛ كي يكون التأريخ منصفاً للجميع، وتجاه ما قمتم به في الظروف الصعبة".

وأضاف أن "المطلوب من الجميع صناعة الفرصة والعمل على بناء الإنسان، وتحقيق قضايا مهمة على رأسها التعليم، فإن نهضة الدولة تحتاج إلى التعليم، ونهضة الاقتصاد تحتاج إلى التعليم"، مردفاً بالقول: "القضايا الأربع التي نرتكز عليها هي: الأمن، والقانون، والتعليم والصحة، ومقومات نجاحها موجودة".

وتابع: أن "في العراق بنيت أول مكتبة في التاريخ، وأول جامعة، فمن غير المعقول أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، وهذا الأمر لا يتحمله أساتذة الجامعات بل النظام السياسي هو من يتحمل المسؤولية".

وطالب رئيس الوزراء، أساتذة الجامعات بـ"تحويل العلم إلى فرصة للنجاح، والشهادة إلى فرصة لدراسة الواقع، وليس للحصول على راتب أعلى"، مشيراً إلى أن "من حق الأستاذ الجامعي أن يبحث عن حياة كريمة أفضل، لكن ليس على حساب النوعية أو على حساب العلم".

وأشار الكاظمي، إلى أن "من حق المواطن أن توفر له الدولة فرصة للحياة الكريمة وحينما تفشل الدولة في ذلك، فمن حقه أن يعترض وأن يتظاهر، لكن بالطريقة التي تليق بالعراق وبسمعة العراق"، لافتاً إلى أن "الدولة لا تبنى بدون تعليم، فإذا أردتم دولة يجب أن يكون هناك جيش قوي وتعليم رصين وقضاء جيد عندها سيكون العراق بألف خير".

وخلص إلى القول: "ما زلنا في مرحلة تأسيس النظام الديمقراطي الجديد والمشكلات الموجودة تعد طبيعية في مرحلة التأسيس؛ لذلك يجب عدم الاستسلام للقدر تحت عنوان التحديات؛ بل العمل لتحويل التحديات إلى فرص للنجاح".