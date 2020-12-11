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الكاظمي إلى تركيا الأسبوع المقبل

Category: سیاسة

Date: 2020-12-11T07:48:59+0000
الكاظمي إلى تركيا الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن السفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي يوم الجمعة ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور تركيا الاسبوع المقبل على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية.

وقال الجنابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم إن وزير الخارجية العراقي  فؤاد حسين سيجري بعد ايام زيارة الى أنقرة تمهيدأ لزيارة رئيس مجلس الوزراء يوم 17 كانون الأول الجاري الى العاصمة التركية على رأس وفد رفيع.

هذا ولم يتطرق السفير الى برنامج وجدول اعمال زيارة الكاظمي لتركيا.

وكان الكاظمي قد تلقى في منتصف شهر تشرين الأول الماضي دعوة لإجراء زيارة رسمية الى تركيا من قبل الرئيس رجب طيب اردوغان.

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