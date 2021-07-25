الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي

شفق نيوز/ توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الزيارة تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله قبيل مغادرته بغداد؛ إن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الإحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما إنها تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية".