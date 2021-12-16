الكاظمي: المسيحيون ثراء نوعي ونهجنا ثابت برعاية التنوّع العراقي وحمايته

شفق نيوز / أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، أن المسيحيين مكون أساس، وأن نهج الحكومة ثابت برعاية التنوع العراقي.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي راعي الكنيسة الأنجليكانية في الأسقفية في العراق، الأب فائز بشير جرجيس والوفد المرافق له، في مكتبه ببغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، نهج الحكومة الثابت بـ"رعاية التنوّع العراقي وحمايته، وضمان حرية العبادة وممارسة الطقوس الدينية لجميع الطوائف والأديان المتآخية داخل البيت العراقي".

وأشار إلى أن "المسيحيين العراقيين، من كل مشاربهم وأطيافهم، هم مكوّن أساس وذو مكانة مهمة في تأريخ العراق، وأن عموم أطياف الشعب العراقي ينظرون إلى المسيحية في العراق بوصفها ثراءً نوعياً يضيف إلى تماسك الشعب الكثير من أسباب المحبة والتواصل".

من جانبه، عبّر الأب جرجيس، عن "امتنانه لما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمة وحماية لجميع أطياف الشعب العراقي"، داعياً إلى "دعم كل أسباب التآلف والتآزر بين العراقيين؛ بما يؤمّن عيشهم المشترك بسلام واستقرار".