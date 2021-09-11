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الكاظمي: المرأة في العراق تشكل أكثر من 50% من نسبة السكان

Category: سیاسة

Date: 2021-09-11T09:02:32+0000
الكاظمي: المرأة في العراق تشكل أكثر من 50% من نسبة السكان

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السبت إن عدد النساء في العراق يتخطى 50 بالمئة من نسبة السكان.

وقال الكاظمي في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة إنه "على الرغم من أننا نعيش بعالم اكثر انفتاحاً من ذي قبل، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال أكثر انتشاراً ولاسيما ما يخص المرأة".

وأكد أنه "ما يزال العنف ضد المرأة يمثل حاجزاً في طريق تحقيق المساواة والتنمية، ليس في العراق فقط، بل بأغلب دول العالم".

الكاظمي وجه "وزارة العدل، بالتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية لوضع آليات فاعلة؛ لمنع حالات التعنيف، ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها".

ووجه أيضا وزارة الداخلية بتفعيل مديرية حماية الأسرة والطفل، وشعبة المرأة في الشرطة المجتمعية.

كما أشار الكاظمي إلى أن المرأة في العراق تشكل أكثر من 50%؛ وعليه يجب أن تكون حصتها ومشاركتها لا تقل عن حصة ومشاركة الرجل.

ودعا رئيس الحكومة العراقية البرلمان المقبل إلى تشريع قانون حماية الأسرة، وأيضاً قانون الابتزاز الإلكتروني الذي تعد النساء أكبر ضحاياه للأسف.

وعن الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في العاشر من الشهر المقبل قال الكاظمي "نحن مقبلون بعد شهر على انتخابات مصيرية؛ لذلك أدعو الجميع ولاسيما النساء بالمشاركة الفاعلة والواسعة لتغيير واقع بلدنا.. لا حل لجميع مشكلاتنا سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإعطاء أصواتنا إلى من نثق بمهنيتهم ونزاهتم وعملهم في إصلاح أمور البلد".

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