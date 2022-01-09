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الكاظمي: المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي تتطلب العمل بجد مع الشركاء

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T11:50:53+0000
الكاظمي: المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي تتطلب العمل بجد مع الشركاء

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت والوفد المرافق لها.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أن الأخير أكد خلال اللقاء على "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما المجال الأمني والعسكري والاستخباري"، مشيرا الى الدور الكبير الذي تؤديه ألمانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وأهمية تطويره، مع استمرار تواجد جيوب إرهابية على الأراضي العراقية، وأيضاً تعزيز النجاحات التي تحققها القوات العراقية".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق تتطلب العمل بجد مع الشركاء في مقدتهم ألمانيا، في إطار توفير الدعم والمشورة والتدريب للقوات العراقية، وعلى وجه الخصوص الجيش العراقي، تعزيزا لقدرات العراق في حماية اراضيه ومؤسساته الديمقراطية.

من جانبها أكدت وزيرة الدفاع الألمانية استعداد بلادها "باستمرار دعم العراق وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وعبّرت عن شكرها للحكومة العراقية لمعالجتها قضية العراقيين العالقين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، وتشجيعهم على العودة للعراق".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت نهاية العام 2021 انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وانسحابها من أراضي البلاد مع بقاء مستشارين عسكريين أجانب.

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