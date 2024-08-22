الكاظمي: المالية تحتاج شهرياً لـ7 تريليونات دينار لتمويل الرواتب

شفق نيوز/ قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، يوم الخميس، إن وزارة المالية تحتاج شهرياً إلى أكثر من 7 تريليونات دينار من العملة النقدية لتمويل الرواتب في العراق.

وأوضح الكاظمي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي العراقي مستمر بتوفير السيولة النقدية لوزارة المالية التي بدورها توفرها للمواطنين بشكل مباشر عبر صرف الرواتب والقروض وتمويل المشاريع".

وتابع أن "وزارة المالية تحتاج شهريا إلى اكثر من 7 تريليونات دينار من العملة النقدية لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية".

وأكد الكاظمي أن "رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ولا يوجد اي تاخير"، لافتاً الى أن "البنك المركزي يوفر السيولة النقدية لوزارة المالية بشكل دوري لصرف رواتب الموظفين وفي وقتها المحدد".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أشّرت تأخيراً بتمويل رواتب الموظفين، لكنها قالت إن تلك الرواتب مؤمنة كرصيد لدى الحكومة.

وشكا الموظفون في العراق في الأشهر الأخيرة من تأخير رواتبهم حتى الى نهاية الشهر، فيما كانت تُسلم في الفترة من 16 إلى 26 من كل شهر.

وتؤكد الحكومة العراقية واللجنة المالية في مجلس النواب على الدوام، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.