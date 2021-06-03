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الكاظمي: القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها

Category: سیاسة

Date: 2021-06-03T13:29:14+0000
الكاظمي: القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وأشار الكاظمي في مستهل الإجتماع، إلى أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية، ورفع روح الإنضباط العالي أثناء أداء الواجبات.

ونقل بيان صادر عن مكتب الكاظمي عن الأخير قوله خلال الاجتماع: إن القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها، بالرغم من وجود تراكمات كبيرة وأخطاء عديدة تركت آثاراً إجتماعية ونفسية.

وجدد توجيهاته الى الوزارات والقيادات الأمنية بتكثيفها الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الإنتخابية، مع أهمية التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات والتأكيد على عدم السماح بالتجاوزات.، مبينا ان فرص النجاح موجودة لأجل بلدنا ولصالح أبناء شعبنا.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة  بضرورة الاهتمام بارزاق المنتسبين في الجيش العراقي، وتوفير الوجبات الغذائية النموذجية لهم، وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة توزيع هذه الارزاق ومراجعة الاجراءات المتخذة سابقا .

وشدد الكاظمي على ضرورة الدعم الكامل للاجهزة الامنية، لاسيما ما يتعلق بتوفير الدعم المالي لتنفيذ مهامها.

وقدم وزير الداخلية خلال الجلسة، عرضاً مفصلاً عن زيارته لمحافظتي البصرة وذي قار، وجرت مناقشة الأوضاع التي تمر بها المحافظتان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدعيم استقرار محافظة ذي قار وتلبية احتياجات المواطنين فيها.

كما ناقش المجلس عددا اخر من القضايا المدرجة على جدول الاعمال، واتخذ الاجراءات والقرارات بشأنها.

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