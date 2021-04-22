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الكاظمي: العراق ينتهج سياسة الانفتاح على الشركاء الدوليين لتعزيز الاستثمار

Category: سیاسة

Date: 2021-04-22T14:52:30+0000
الكاظمي: العراق ينتهج سياسة الانفتاح على الشركاء الدوليين لتعزيز الاستثمار

شفق نيوز/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، ان العراق ينتهج سياسة الانفتاح على جميع الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الدولية، فيما أعلن عن قرب عقد اجتماع للجنة العراقية الروسية للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي استقبل نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف والوفد المرافق له، وبحثا الأوضاع الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في سوريا، وجهود العراق التي تصب في صالح التهدئة وخلق تنمية مستدامة ترسخ السلام والاستقرار.

واشار الى ان الجانبين ناقشا التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والجهود المبذولة في هذا الشأن، ودعم العراق في معركته للقضاء على بقايا فلول الارهاب.

واكد الكاظمي، بحسب البيان، ان العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الدولية، مشبرا الى ان الفرصة متاحة لمزيد من مشاركة الشركات الروسية في هذا المجال، وبما يدعم التبادل التجاري بين العراق وروسيا، فضلا عن التعاون في المجال الصحي وتوفير اللقاحات الروسية لمواجهة جائحة كورونا بشكلٍ مباشر من مصادرها.

واوضح المكتب الاعلامي، ان الجانبين ناقشا الدعم الذي يمكن ان تقدمه روسيا الاتحادية لدعم العملية الانتخابية في العراق، وعملية توفير المراقبين الدوليين.

واعلن انه جرى الاتفاق على ان تعقد اللجنة العراقية الروسية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني اجتماعاتها في وقت قريب.

من جانبه، نقل الوفد الروسي للكاظمي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتطلعه الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما نقل رسالة خطية من رئيس حكومة روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين تتعلق بتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين العراق وروسيا وفتح افاق اوسع للشراكة الثنائية.

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