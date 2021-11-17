الكاظمي: العراق يمر بتحديات متعددة لكننا ثبّتنا أركان النجاح

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، أن العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت أن تثبّت أركان النجاح.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وحماية التظاهرات، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع ايضا "مناقشة توفير كل الإمكانيات لدعم قواتنا الأمنية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية، وتطوير قدراتها وتدريبها".

وقال رئيس مجلس الوزراء إن "العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت على الرغم -من قصر عمرها- أن تثبّت أركان النجاح، وأن تتعاطى مع المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية".

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن "قوات الجيش والحشد والشرطة ومكافحة الإرهاب والبيشمركة، وكل مفاصل قواتنا المسلحة الوطنية، هي القوة الضاربة لأعداء البلاد والعصابات الإرهابية، وبين أن فلول عصابات الإرهاب هي العدو الأول للعراق، وستواصل قواتنا الأمنية تعقب مخابئ الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم أينما كانت".