سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي: العراق يمر بتحديات متعددة لكننا ثبّتنا أركان النجاح

Category: سیاسة

Date: 2021-11-17T13:41:57+0000
الكاظمي: العراق يمر بتحديات متعددة لكننا ثبّتنا أركان النجاح

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، أن العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت أن تثبّت أركان النجاح.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وحماية التظاهرات، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع ايضا "مناقشة توفير كل الإمكانيات لدعم قواتنا الأمنية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية، وتطوير قدراتها وتدريبها".

وقال رئيس مجلس الوزراء إن "العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت على الرغم -من قصر عمرها- أن تثبّت أركان النجاح، وأن تتعاطى مع المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية".

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن "قوات الجيش والحشد والشرطة ومكافحة الإرهاب والبيشمركة، وكل مفاصل قواتنا المسلحة الوطنية، هي القوة الضاربة لأعداء البلاد والعصابات الإرهابية، وبين أن فلول عصابات الإرهاب هي العدو الأول للعراق، وستواصل قواتنا الأمنية تعقب مخابئ الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم أينما كانت".

related

الكاظمي: سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس.. نعرفهم جيداً وسنكشفهم

Date: 2021-11-07 19:19:23
الكاظمي: سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس.. نعرفهم جيداً وسنكشفهم

الكاظمي يختتم زيارته الى طهران ويعود الى بغداد

Date: 2021-09-13 05:36:12
الكاظمي يختتم زيارته الى طهران ويعود الى بغداد

الكاظمي يؤكد تطلع العراق الى تعاون "أوثق" مع الأردن وترسيخ أمن المنطقة

Date: 2021-02-24 12:28:41
الكاظمي يؤكد تطلع العراق الى تعاون "أوثق" مع الأردن وترسيخ أمن المنطقة

شفق نيوز تنشر بنود "الورقة البيضاء" للكاظمي

Date: 2020-10-12 14:25:42
شفق نيوز تنشر بنود "الورقة البيضاء" للكاظمي

خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي

Date: 2020-06-23 10:09:07
خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي

الكاظمي بمناسبة رأس السنة الأيزيدية: واجبنا إنصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم

Date: 2021-04-14 17:05:28
الكاظمي بمناسبة رأس السنة الأيزيدية: واجبنا إنصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم

الكشف عن طلبين قدمها الكاظمي لبايدن: "يستحق بعض التفكير"

Date: 2021-08-11 14:47:48
الكشف عن طلبين قدمها الكاظمي لبايدن: "يستحق بعض التفكير"

اجتماع برئاسة الكاظمي يخرج بقرارين من قصف القائم واستهداف ابراج الكهرباء

Date: 2021-06-28 13:07:39
اجتماع برئاسة الكاظمي يخرج بقرارين من قصف القائم واستهداف ابراج الكهرباء