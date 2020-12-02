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الكاظمي: العراق يجب أن يأخذ دروساً من التجربة اللبنانية

Category: سیاسة

Date: 2020-12-02T21:12:41+0000
الكاظمي: العراق يجب أن يأخذ دروساً من التجربة اللبنانية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، على تضامن العراق مع لبنان وعدم تردده في تقديم الدعم للبنانيين لمواجهة الأزمات التي يمرون بها، معرباً عن أمله بأن ينتج عن المبادرة الأممية لمساعدة لبنان مشروعاً يسهم بالنهوض بهذه البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي قال في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، المنعقد برئاسة الرئيس الفرنسي والأمين العام الأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية: "‏‎نجتمع اليوم لتأكيد تضامننا مع لبنان وأهلها الذين تربطنا بهم وشائج عميقة وتحديات مشتركة".

وأضاف الكاظمي، بحسب البيان، "‏‎كان العراق، رغم ظروفه الصعبة، سبّاقا للوقوف مع الشعب اللبناني، فمنذ فاجعة انفجار مرفأ بيروت، تبرع العراق بعشرات الأطنان من المواد الطبية والمساعدات الإنسانية والغذائية، وأرسل فرقاً طبية مختصة الى بيروت، وأهدى أكثر من مليون برميل من الوقود للشعب اللبناني، ولن نتردد عن مواصلة تقديم المساعدة والدعم للبنان وشعبه".

واستدرك "ما زال هناك الكثير مما يجب القيام به لدعم لبنان الذي يواجه تحديات متعددة ومتزامنة، كالأزمة الاقتصادية والمالية، وآثار جائحة كورونا، لكون هذا التراكم بالتحديات أدى الى تفاقم الفقر والبطالة وصار يهدد الأمن الغذائي، مما يتطلب حلولاً بنيوية وطويلة الأمد".

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن ينطلق من هذا المؤتمر مشروع لدعم لبنان في مواجهة التحديات والمضي بطريق الإصلاح السياسي والاقتصادي"، مؤكداً على أهمية دور الشركاء غير الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية والقطاع الخاص في هذا الجهد المشترك.

وأشار الكاظمي إلى أن العراق كبلد يواجه تحديات مشابهة، فإننا نتطلع أيضاً للاستفادة من دروس هذه التجربة.

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