لوكسمبورغ تسعى لإزالة معوقات عمل الخطوط الجوية العراقية في المطارات الأوروبية

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية دوقية اللوكسمبورغ جان إسلبورن والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية انه جرى خلال اللقاء البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولوكسمبورغ، وكذلك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الكاظمي أن العراق ماضٍ في تعزيز الشراكة مع لوكسمبورغ وأوروبا في الحرب على الإرهاب، والتعاون المؤسساتي في مجالات مختلفة أهمها مكافحة الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي، وتنمية الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع على الساحة الدولية، وضرورة السعي إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات الدائرة، ووقوف العراق إلى جانب كل ما من شأنه تجنيب الشعوب معاناة النزاعات، وآثار الحروب وكوارثها على المدنيين، وفقا للبيان.

من جانبه أشار وزير خارجية لوكسمبورغ إلى أن حكومته والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى الاستمرار في مساعدة العراق، وتوفير الدعم والإسناد في مختلف المجالات، وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع العراق على تشجيع النشاط الاستثماري الداعم للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وأكد الوزير سعيه إلى إزالة معوقات عمل الخطوط الجوية العراقية في المطارات الأوروبية.