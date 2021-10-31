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الكاظمي: العراق سجل أكبر معدل إنتاج للطاقة الكهربائية خلال 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-10-31T10:39:47+0000
الكاظمي: العراق سجل أكبر معدل إنتاج للطاقة الكهربائية خلال 2021

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي يوم الأحد تسجيل العراق أكبر معدل لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال العام الحالي.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال زيارته وزارة الكهرباء ولقائه بكادرها المتقدم: نجتمع بكم اليوم كي نستبق فصل الصيف القادم، بوضع خطط من شأنها تجاوز الأخطاء الماضية فيما يخص الكهرباء.

وأضاف أن وزارة الكهرباء رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها السنة الماضية، المتمثلة بالإرهاب والتخريب الذي استهدف الأبراج، وكذلك التحديات الأخرى، تمكنت من تجاوز العديد منها، بل إن العراق سجل أكبر إنتاج للطاقة خلال العام الحالي.

وأكد الكاظمي أنه يوجد الكثير من الأخطاء الماضية في هذا الملف الحيوي، والذي من دونه تتوقف المصانع والمعامل، بل حتى الحياة، وسنعمل بكل قوة ومسؤولية على تجاوز العوائق في هذا الملف.

وتابع بالقول إن الوزارة مرت بعقبات عديدة منذ بدايتها المتمثلة بسوء التخطيط والفساد، وكذلك وجود تعطيل بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والقوانين.

ووجه الكاظمي بتشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات.

واستطرد بالقول: نعمل بكل حرص وبخطط مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة مع أفضل الشركات العالمية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا السياق.

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