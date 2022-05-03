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الكاظمي: العراقيون عانوا الكثير خلال العقود الأربعة الماضية

Category: سیاسة

Date: 2022-05-03T08:55:07+0000
الكاظمي: العراقيون عانوا الكثير خلال العقود الأربعة الماضية

شفق نيوز/ ذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، أن الشعب العراقي عانى طيلة العقود الأربعة الأخيرة أي منذ الحرب العراقية الإيرانية ومروراً بحرب الخليج الأولى والثانية والسنوات التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين ولغاية الآن.

جاء ذلك خلال تفقده عدداً من أُسر ضحايا القوات الأمنية خلال ثاني يوم من أيام العيد، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "العراقيين عانوا الكثير خلال العقود الأربعة الماضية، واليوم لدينا الفرصة الحقيقية للنهوض بواقعنا؛ مما يستوجب وحدة الكلمة والصف من كل الكتل السياسية.

وبيّن أن "تصحيح المسارات يحتاج إلى المزيد من الصبر والعمل الجاد، وفاءً للتضحيات الجسام التي قدمها شهداؤنا الأبطال".

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