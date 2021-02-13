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الكاظمي: أنا غير معني بالمزايدات الإنتخابية .. صالح: نحن أمام مفترق طرق

Category: سیاسة

Date: 2021-02-13T08:03:42+0000
الكاظمي: أنا غير معني بالمزايدات الإنتخابية .. صالح: نحن أمام مفترق طرق

شفق نيوز/ انتقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السبت جهات سياسية تهاجم حكومته ضمن ما اسماه المزايدات الانتخابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الكاظمي خلال حفل تأبيني أقامه رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم بمناسبة مقتل عمه اية الله محمد باقر الحكيم بتفجير انتحاري في النجف.

وقال الكاظمي في الكلمة ان "الشعب العراقي وصل الى مرحلة اليأس والإحباط في إمكانية أن تلتزم الدولة بواجباتها".

واردف ان حكومته ومنذ اليوم الأول على تشكيلها رفعت شعار الدولة واستعادة منهجها وبنائها ولكن هناك من يضع العراقيل أمام عمل الحكومة.

وتابع بالقول "اقول بصراحة إنني غير معني بالمزايدة الانتخابية وانا اتجنب الرد على الاكاذيب الباطلة على الحكومة والتزمت الصمت للعبور الى بر الأمان".

من جهته قال رئيس الجمهورية برهم صالح في كلمة له بالمناسبة نفسها: نحن بحاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية، والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب.

وقال ايضا نحن أمام مفترق طرق، اما العودة الى الوراء بنزاعات واصطفافات مذهبية وقومية، واما التقدم نحو بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض القانون على الجميع.

وشدد صالح على انه "يجب عدم السماح جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة بلا امن واستقرار وسيادة العراق ودوره الريادي الاقليمي والدولي".

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